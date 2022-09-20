ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунків

ПриватБанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунків. Стало відомо, скільки доларів та євро на день можуть зняти клієнти.

Дефіцит долара та євро: ПриватБанк обмежив суму видачі готівки з рахунків

На порталі Мінфін почали з'являтися скарги, адресовані у ПриватБанк. Клієнт Володимир Сєнік із Івано-Франківської області повідомив, що фінустанова обмежила суму, яку можна зняти з рахунку.

"ПриватБанк відхиляє запит замовити долари, повідомлення про відхилення не надходять. А тепер ще й обмежили максимальну суму заявки до 1000 доларів на день. І незрозуміло, чи будуть гроші чи ні", - написав обурений чоловік.

Аналогічна проблема також виникла у клієнта під ніком vi090381ksa.

Дефіцит долара та євро: ПриватБанк обмежив суму видачі готівки з рахунків

Дефіцит долара та євро: ПриватБанк обмежив суму видачі готівки з рахунків

Співробітники ПриватБанку відреагували на звернення та уточнили, що інформування про відхилення замовлення через відсутність готівки на потрібному відділенні було направлено до Приват24.

Зазначено, що заявку на замовлення готівки було відхилено через "тимчасові труднощі у логістиці доларових банкнот із-за кордону".

Дефіцит долара та євро: ПриватБанк обмежив суму видачі готівки з рахунків

Представники банку вибачились за незручності.

"Максимальна сума замовлень зараз складає 1000 доларів і 1000 євро на день… Якщо замовлення коштів буде виконано – ви отримаєте повідомлення про це", - зазначили у ПриватБанку.

Нагадаємо, що про складність доставки валюти стало відомо кілька тижнів тому. Дефіцит долара та євро пов'язаний з війною – готівка привозить з інших країн, а в Україні продовжуються проблеми з доставкою.

Раніше стало відомо, що Приватбанк відмовляє українцям у вигідному кредитуванні "Оплата частинами".


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Україна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяцівУкраїна виплатить пенсії у звільненій Балаклії одразу за п'ять місяців
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Блок рекламы


Похожие новости
Курс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересняКурс долара злетів: скільки коштує валюта в обмінниках та на чорному ринку 20 вересня
Рада ЄС остаточно схвалила додаткову допомогу Україні на 5 млрд євроРада ЄС остаточно схвалила додаткову допомогу Україні на 5 млрд євро
Від SWIFT мають бути відключені всі банки РФ, а не окремі - євродипломат від ШвейцаріїВід SWIFT мають бути відключені всі банки РФ, а не окремі - євродипломат від Швейцарії
Єврокомісія рекомендує заморозити 7,5 млрд євро виплат для УгорщиниЄврокомісія рекомендує заморозити 7,5 млрд євро виплат для Угорщини
Рівень запасів газу у сховищах Європи перевищив 85%Рівень запасів газу у сховищах Європи перевищив 85%
Ціни, курс долара та безробіття: як змінилися очікування українцівЦіни, курс долара та безробіття: як змінилися очікування українців
Одна з найбільших російських металургійних компаній через санкції не зможе провести платежі за євробондамиОдна з найбільших російських металургійних компаній через санкції не зможе провести платежі за євробондами
Європарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрдЄвропарламент схвалив пакет допомоги Україні розміром €5 млрд
Шмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 роціШмигаль озвучив консервативний прогноз щодо курсу долара в Україні у 2023 році
Німеччина компенсує дефіцит бюджету Ради Європи через виключення РосіїНімеччина компенсує дефіцит бюджету Ради Європи через виключення Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости