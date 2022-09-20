ПриватБанк обмежив клієнтам суму видачі долара та євро з рахунків

ПриватБанк обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунків. Стало відомо, скільки доларів та євро на день можуть зняти клієнти.

На порталі Мінфін почали з'являтися скарги, адресовані у ПриватБанк. Клієнт Володимир Сєнік із Івано-Франківської області повідомив, що фінустанова обмежила суму, яку можна зняти з рахунку.

"ПриватБанк відхиляє запит замовити долари, повідомлення про відхилення не надходять. А тепер ще й обмежили максимальну суму заявки до 1000 доларів на день. І незрозуміло, чи будуть гроші чи ні", - написав обурений чоловік.

Аналогічна проблема також виникла у клієнта під ніком vi090381ksa.

Співробітники ПриватБанку відреагували на звернення та уточнили, що інформування про відхилення замовлення через відсутність готівки на потрібному відділенні було направлено до Приват24.

Зазначено, що заявку на замовлення готівки було відхилено через "тимчасові труднощі у логістиці доларових банкнот із-за кордону".

Представники банку вибачились за незручності.

"Максимальна сума замовлень зараз складає 1000 доларів і 1000 євро на день… Якщо замовлення коштів буде виконано – ви отримаєте повідомлення про це", - зазначили у ПриватБанку.

Нагадаємо, що про складність доставки валюти стало відомо кілька тижнів тому. Дефіцит долара та євро пов'язаний з війною – готівка привозить з інших країн, а в Україні продовжуються проблеми з доставкою.

Раніше стало відомо, що Приватбанк відмовляє українцям у вигідному кредитуванні "Оплата частинами".