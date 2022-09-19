McDonald’s відкривається з новими цінами: усе буде дорожче

Ресторани McDonald’s вже з вівторка, 20 вересня, відновлюють свою роботу в українській столиці. Наразі ресторани працюватимуть лише на доставку замовлень. При цьому "воєнні" ціни на популярні страви з McDonald’s відчутно відрізняються від довоєнних.

Про це стало відомо з меню популярної мережі, яке містить оновлені цінники.

Жителі столиці з оптимізмом сприйняли повідомлення щодо відновлення роботи мережі McDonald’s, яка припинила свою роботу у Києві та інших містах з перших днів війни. Тепер же мережа починає відновлюватись. Перші ресторани McDonald’s розпочнуть свою роботу в Києві вже з вівторка, 20 вересня. Як стало відомо тепер уже з офіційної заяви компанії, спочатку працюватиме лише доставка їжі на замовлення. А самі заклади почнуть приймати перших відвідувачів лише з жовтня.

Але вже навіть такий запуск популярної мережі був дуже позитивно сприйнятий киянами та гостями столиці. Адже справа не лише в тому, що люди скучили за "макдональдсівським" меню, а в тому, що це відкриття – це символ оновлення і повернення до мирного довоєнного життя. І хоча до кінця війни ще далеко, та все ж у людей з'явилась надія: раз повертається McDonald’s, то й решта також повернеться.

Щоправда, McDonald’s повертається з новими цінами. Надто складна логістика, надто дорогі енергоносії та надто великі матеріальні втрати через війну – усе це не могло не вплинути на вартість страв у ресторанах. У розпорядженні ЗМІ з'явилось оновлене меню мережі із новими цінами. Проте навряд чи нові ціни у змозі зупинити тисячі киян, які звикли вважати ці заклади незмінним атрибутом свого міста і свого повсякденного життя.

Ціни зросли відчутно

Наприклад, раніше БігТейсті коштував 112 гривень, а зараз буде 154.

За ДаблЧізбургер доведеться віддати 81 гривню замість 61.

Біг Мак коштуватиме 92 гривні замість довоєнних 69.

Зросла також і вартість напоїв. Так, за великі півлітрові порції Coca-cola, Sprite або Fanta доведеться заплатити по 40 гривень.

Проте киян це не зупиняє. І багато містян уже з нетерпінням очікують початку роботи ресторанів.

Нагадаємо, в умовах війни ресторани працюватимуть до 21-ї години. Під час тривоги вони зачинятимуться, і відвідувачі зможуть повернутись на свої місця після відбою.