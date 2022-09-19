Фахівці оцінили ризики прориву греблі Київської ГЕС внаслідок обстрілу

Станція і гребля мають достатній запас міцності, а стан гідротехнічних споруд відстежується цілодобово, інформує ZN.ua.

Фахівці оцінили ризики прориву греблі Київської ГЕС внаслідок обстрілу
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Попри поширювану у мережі інформацію про начебто критичний стан гідротехнічних споруд Київської ГЕС та ризик прориву греблі, вони перебувають у належному стані. А можливі пошкодження від ракетного удару, не призведуть до катастрофічних наслідків, розповіли в «Укргідроенерго».

Фахівці наголосили на тому, що безпеці гідроелектростанцій приділяється велика увага, як особливо важливим об’єктам електроенергетики України.

«Враховуючи стратегічне значення Київської ГЕС для Об’єднаної енергосистеми країни, її охорона здійснюється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств», - пояснюють вони.

Цілодобовий контроль безпеки гідротехнічних споруд забезпечують необхідна кількість контрольно-вимірювальної апаратури та автоматизована система контролю безпеки, яка опрацьовує отримані дані.

«Постійний експлуатаційний контроль та функціонування Автоматизованої системи контролю забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану», - наголошується у повідомленні.

Надійність гідротехнічних споруд також підтверджують висновки Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років обстежує їх.

Якщо ж російські окупанти вирішать вдарити ракетами по греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Збудовані у 1960-х роках станція і гребля проєктувалися з урахування тогочасних загроз, і мають достатній запас міцності та стійкості, тож зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди не так просто.

У випадку пошкодження металевих затворів греблі, можливі неконтрольований витік води з Київського водосховища та короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тож людей повідомлять завчасно.

В «Укргідроенерго» вважають, що поширення інформації про «катастрофічні наслідки» від прориву греблі спрямоване на нагнітання паніки в українському суспільстві, відвернення його уваги від актуальних проблем.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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