У Пенсійному фонді поінформували про ситуацію з доставкою пенсій у вересні

Банки доставляють виплати в повному обсязі

У Пенсійному фонді поінформували про ситуацію з доставкою пенсій у вересні
Банки доставляють пенсії оперативніше Укрпошти
© depositphotos/andov

В Україні тривають виплати пенсій за вересень. На їх фінансування вже спрямовано 35,1 млрд грн. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ).

«Станом на 16 вересня на пенсійні виплати спрямовано 35,1 млрд грн, в тому числі 8,1 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 27 млрд грн – через уповноважені банки», - йдеться у повідомлення ПФУ.

За інформацією Фонду, банки вже зарахували на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

В той же час, як повідомляє Укрпошта, станом на 17 вересня пенсіонерам доставлено трохи менше двох третин 68,6 % профінансованих сум.

Затримки з виплатами у поштового оператора пояснюють бойовими діями у низці регіонів країни.

Так, за повідомленням Укрпошти, в серпні оператору вдалось доставити 90,6% пенсій - 9,4 млрд грн пенсійних виплат для 2,5 млн пенсіонерів. Виплати проводилися в усіх областях крім тимчасово окупованих Херсонської, Луганської та АР Крим.

В Укрпошті також зазначають, що рівень виплат пенсій майже вийшов на довоєнні рівні.

«У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях показник виплат пенсій сягає 98-100%», - повідомляють у оператора.

Навіть у прифронтовому Миколаєві Укрпошті вдається виплатити 85% пенсій вже другий місяць поспіль.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
На ЗАЕС відновили другу резервну лінію електропередачНа ЗАЕС відновили другу резервну лінію електропередач
Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%Комуналка подорожчає: українці взимку заплатять за газ більше на 16%
Оренда квартир з правом викупу: у Києві з'явиться вигідне житло для переселенцівОренда квартир з правом викупу: у Києві з'явиться вигідне житло для переселенців
Зарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українцівЗарплата зросте до 18,5 тис. грн: у Кабміні спрогнозували зростання доходів українців
Блок рекламы


Похожие новости
Перерахунок пенсій під час війни: уряд ухвалив важливе рішенняПерерахунок пенсій під час війни: уряд ухвалив важливе рішення
Пенсійний фонд порівняв, як змінилися зарплати у воєнний часПенсійний фонд порівняв, як змінилися зарплати у воєнний час
У Пенсійному фонді розповіли про рівень зарплат українцівУ Пенсійному фонді розповіли про рівень зарплат українців
Пенсійний фонд України відновив роботу на звільнених територіях ХарківщиниПенсійний фонд України відновив роботу на звільнених територіях Харківщини
У Пенсійному фонді розповіли про поточну ситуацію з виплатами пенсійУ Пенсійному фонді розповіли про поточну ситуацію з виплатами пенсій
Ветеранам допоможуть відкрити власну справу: у ветеранському фонді розповіли про умови отримання грантівВетеранам допоможуть відкрити власну справу: у ветеранському фонді розповіли про умови отримання грантів
У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами та доставкою пенсій у вересніУ Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами та доставкою пенсій у вересні
У Пенсійному фонді розповіли про стан фінансування пенсій у вересніУ Пенсійному фонді розповіли про стан фінансування пенсій у вересні
Оренда житла у вересні: в яких містах та на скільки подорожчають квартириОренда житла у вересні: в яких містах та на скільки подорожчають квартири
Ціни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продуктиЦіни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продукти
Последние новости
Подгружаем последние новости