У Пенсійному фонді поінформували про ситуацію з доставкою пенсій у вересні

В Україні тривають виплати пенсій за вересень. На їх фінансування вже спрямовано 35,1 млрд грн. Про це повідомляють у Пенсійному фонді України (ПФУ).

«Станом на 16 вересня на пенсійні виплати спрямовано 35,1 млрд грн, в тому числі 8,1 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 27 млрд грн – через уповноважені банки», - йдеться у повідомлення ПФУ.

За інформацією Фонду, банки вже зарахували на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

В той же час, як повідомляє Укрпошта, станом на 17 вересня пенсіонерам доставлено трохи менше двох третин 68,6 % профінансованих сум.

Затримки з виплатами у поштового оператора пояснюють бойовими діями у низці регіонів країни.

Так, за повідомленням Укрпошти , в серпні оператору вдалось доставити 90,6% пенсій - 9,4 млрд грн пенсійних виплат для 2,5 млн пенсіонерів. Виплати проводилися в усіх областях крім тимчасово окупованих Херсонської, Луганської та АР Крим.

В Укрпошті також зазначають, що рівень виплат пенсій майже вийшов на довоєнні рівні.

«У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях показник виплат пенсій сягає 98-100%», - повідомляють у оператора.

Навіть у прифронтовому Миколаєві Укрпошті вдається виплатити 85% пенсій вже другий місяць поспіль.