У Львові з'явиться модульне містечко із 2-поверховими будинками

Модульні будинки для українців, які втратили своє житло під час війни, активно будуються у Київській, Чернігівській, Житомирській, Чернівецькій областях, а також на Львівщині та на Закарпатті.

У Львові з'явиться модульне містечко із 2-поверховими будинками: кого і коли туди заселять

Будівництво більшості будинків планується завершити до зими. У деяких модульних містечках вже живуть переселенці, а деякі лише починають будуватися у вересні. Так, стало відомо про будівництво модульного містечка на Сихові – найбільшому житловому масиві у Львові. Там зведуть 2-поверхові будинки, у кожному з яких буде по 40 кімнат, і загалом там зможуть жити по 160 людей.

У двоповерхових модульних будинках разом із житловими кімнатами буде облаштовано харчоблок, душові кімнати та туалети. Також усередині будуть вбудовані обігрівачі, а отже взимку у будиночках має бути тепло.

У Львові з'явиться модульне містечко із 2-поверховими будинками: кого і коли туди заселять
Спорудити нове модульне містечко та заселити в нього людей планується до початку опалювального сезону. Наступного тижня мають прибути контейнери з Польщі, і одразу розпочнеться будівництво.

У Львові на сьогоднішній день розташовані два модульні містечка, в яких мешкають переважно жінки з дітьми. Опалення там немає, а отже, жити переселенці в цих містечках зможуть ще недовго.

У Львові з'явиться модульне містечко із 2-поверховими будинками: кого і коли туди заселять
Раніше повідомлялося про будівництво модульного містечка для переселенців у Ворзелі на Київщині.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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