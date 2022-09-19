У Львові з'явиться модульне містечко із 2-поверховими будинками

Модульні будинки для українців, які втратили своє житло під час війни, активно будуються у Київській, Чернігівській, Житомирській, Чернівецькій областях, а також на Львівщині та на Закарпатті.

Будівництво більшості будинків планується завершити до зими. У деяких модульних містечках вже живуть переселенці, а деякі лише починають будуватися у вересні. Так, стало відомо про будівництво модульного містечка на Сихові – найбільшому житловому масиві у Львові. Там зведуть 2-поверхові будинки, у кожному з яких буде по 40 кімнат, і загалом там зможуть жити по 160 людей.

У двоповерхових модульних будинках разом із житловими кімнатами буде облаштовано харчоблок, душові кімнати та туалети. Також усередині будуть вбудовані обігрівачі, а отже взимку у будиночках має бути тепло.

Спорудити нове модульне містечко та заселити в нього людей планується до початку опалювального сезону. Наступного тижня мають прибути контейнери з Польщі, і одразу розпочнеться будівництво.

У Львові на сьогоднішній день розташовані два модульні містечка, в яких мешкають переважно жінки з дітьми. Опалення там немає, а отже, жити переселенці в цих містечках зможуть ще недовго.

Раніше повідомлялося про будівництво модульного містечка для переселенців у Ворзелі на Київщині.