Оренда житла у Львові на вихідні: найдешевші та найдорожчі варіанти

Українці під час війни не можуть собі дозволити подорожі у тому масштабі, як це було раніше. Багато хто відмовляється виїжджати за кордон, а в рідній країні особливою популярністю користується західний регіон. Стало відомо, скільки коштує оренда житла у культурній столиці на вихідні.

Провести вихідні у Львові – чудова ідея. У старовинному місті багато визначних пам'яток та цікавих місць. Він із початку повномасштабної війни став центром ділового та сімейного туризму. Проте збільшення кількості переселенців спричинило стрімке зростання цін на житло.

Найекономніші варіанти житла – хостели. Зняти їх можна по ціні від 200 грн із особи за ніч. Це дорожче, ніж у Києві, де цінник встановлений на рівні 150 грн.

Можна зняти приватний будинок із чотирьох кімнат – за 20 хвилин ходьби від історичного центру, він розрахований на вісім гостей. Ціна – 250 грн з особи на добу.

Окремі квартири можна орендувати за 550–600 грн на добу. Це не набагато дорожче, ніж у хостелах або міні-готелях. При цьому житло – економ-класу і є невеликою студією. Натомість, проживання у красивій старовинній будівлі та неподалік центр. За 25 км від залізничного вокзалу, поряд з університетами квартиру можна зняти за 450 грн на добу.

Апартаменти преміум-класу коштуватимуть мандрівникам приблизно 900-1300 грн. Вартість залежатиме від кількості кімнат та гостей.

Зняти номер у готелі – досить дорого. City Center Contrabas пропонують бюджетний номер із двоспальним ліжком за 720 гривень на добу на двох. Тримісний номер з односпальними ліжками у "Кривій Липі" обійдеться в 1080 грн на добу.

Стандартний двомісний номер у готелі "Старий Краків" коштує від 1700 грн на двох осіб. У готелі Ibis Styles Lviv Center за двомісний номер потрібно заплатити 1323 грн за ніч. Якщо гість хоче зранку отримати сніданок, ціна зросте до 1910 грн.

Раніше стало відомо, що оренда квартир у трьох областях України, зокрема у Львівській, значно зросла з початку війни.