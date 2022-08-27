Під Києвом побудують ще одне модульне містечко для переселенців

Українців, які втратили будинки та квартири в окупованих регіонах країни, влада пообіцяла забезпечити безкоштовним житлом. Модульні будинки найактивніше почали будувати на Київщині, зокрема, у Бучанському районі. Також будівництво йде у Чернігівській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Під Києвом побудують ще одне модульне містечко для переселенців: як виглядатимуть 2-поверхові будинки, і скільки сімей туди поселять

Так, під Києвом, у Ворзелі, у найближчі сто днів сконструюють модульне містечко, в якому розселять 15 сімей, що залишилися без власного житла через війну.

Модульне містечко з'явиться у Ворзелі на ділянці на вулиці Кленовій на землях комунальної власності. Українців розселять у 2-поверхові будинки.

На території містечка буде один блок квартирного типу - житловий, де також розташують польовий офіс RE: Ukraine. Також поруч буде блок комунального типу, який виконує дві основні функції: робочу та житлову. На 1 поверсі збудують коворкінг, де мешканці секції зможуть дистанційно працювати чи навчатися. На 2-му поверсі будуть кімнати для проживання.

Під Києвом побудують ще одне модульне містечко для переселенців: як виглядатимуть 2-поверхові будинки, і скільки сімей туди поселять

У Макарові під Києвом уже встановили модульне містечко, яке надали поляки. Вже дуже скоро в нього заселять жителів Макарова, що втратили житло.

Під Києвом побудують ще одне модульне містечко для переселенців: як виглядатимуть 2-поверхові будинки, і скільки сімей туди поселять

Раніше повідомлялося, що оренда квартир у Києві та Одесі восени може зрости.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.Понад 850 тис. тонн сільгосппродукції вивезли через українські порти за 25 днів.
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
У Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українцівУ Пенсійному фонді розповіли про відрахування із зарплат мобілізованих українців
Ринок житла падає: ціни на квартири знизилися наполовинуРинок житла падає: ціни на квартири знизилися наполовину
Блок рекламы


Похожие новости
Будинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житлаБудинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житла
Житло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війниЖитло для переселенців: де, скільки, за якою ціною побудують та кому віддадуть після війни
В Україні відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло через війнуВ Україні відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло через війну
Квартири переселенців: стало відомо, кому їх віддадуть після війниКвартири переселенців: стало відомо, кому їх віддадуть після війни
Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житлоМодульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло
Українцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенцівУкраїнцям удвічі збільшать розмір компенсації за розміщення переселенців
Держава вдвічі збільшить вплати за прихисток для переселенцівДержава вдвічі збільшить вплати за прихисток для переселенців
На Тернопільщині затримали чотирьох чоловіків, які продавали гумдопомогу, призначену для ЗСУ та переселенцівНа Тернопільщині затримали чотирьох чоловіків, які продавали гумдопомогу, призначену для ЗСУ та переселенців
Житло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує державаЖитло для переселенців: які варіанти розселення громадян пропонує держава
Мережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенцівМережа АТБ запустила безкоштовну послугу для переселенців
Последние новости
Подгружаем последние новости