Під Києвом побудують ще одне модульне містечко для переселенців

Українців, які втратили будинки та квартири в окупованих регіонах країни, влада пообіцяла забезпечити безкоштовним житлом. Модульні будинки найактивніше почали будувати на Київщині, зокрема, у Бучанському районі. Також будівництво йде у Чернігівській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Так, під Києвом, у Ворзелі, у найближчі сто днів сконструюють модульне містечко, в якому розселять 15 сімей, що залишилися без власного житла через війну.

Модульне містечко з'явиться у Ворзелі на ділянці на вулиці Кленовій на землях комунальної власності. Українців розселять у 2-поверхові будинки.

На території містечка буде один блок квартирного типу - житловий, де також розташують польовий офіс RE: Ukraine. Також поруч буде блок комунального типу, який виконує дві основні функції: робочу та житлову. На 1 поверсі збудують коворкінг, де мешканці секції зможуть дистанційно працювати чи навчатися. На 2-му поверсі будуть кімнати для проживання.

У Макарові під Києвом уже встановили модульне містечко, яке надали поляки. Вже дуже скоро в нього заселять жителів Макарова, що втратили житло.

Раніше повідомлялося, що оренда квартир у Києві та Одесі восени може зрости.