Під Києвом планують будувати безкоштовне житло для переселенців

На Київщині створено проект “Дім там, де ти”, щоб забезпечити безкоштовним комфортним житлом людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Про це повідомляють його організатори – подружжя - киянин Юрій Стецюк та маріупольчанка Валерія Стецюк.

Наразі вже є проект помешкання та збудовано один будинок у Києві. Організатори також отримали землю у Київській області для зведення наступних будинків і шукають фінансування для створення житла ще для п’яти сімей-переселенців.

За словами організаторів, на початку повномасштабної війни вони встигли вивезти батьків Валерії з Маріуполя, однак ті втратили абсолютно все – взяли з собою лиш кота і документи. У схожій ситуації опинилися і десятки знайомих та родичів.

Подружжя вирішило побудувати компактне та якісне житло, яке б відповідало декільком критеріям: функціонально було таким самим, як квартира; зводилось би швидко; і могло б бути встановлене будь-де (без капітального фундаменту).