Під Києвом планують будувати безкоштовне житло для переселенців

Проект хочуть фінансувати із благодійних внесків

Під Києвом планують будувати безкоштовне житло для переселенців
Під Києвом хочуть будувати просте та безкоштовне житло для переселенців
© Дім там, де ти

На Київщині створено проект “Дім там, де ти”, щоб забезпечити безкоштовним комфортним житлом людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Про це повідомляють його організатори – подружжя - киянин Юрій Стецюк та маріупольчанка Валерія Стецюк.

Наразі вже є проект помешкання та збудовано один будинок у Києві. Організатори також отримали землю у Київській області для зведення наступних будинків і шукають фінансування для створення житла ще для п’яти сімей-переселенців.

За словами організаторів, на початку повномасштабної війни вони встигли вивезти батьків Валерії з Маріуполя, однак ті втратили абсолютно все – взяли з собою лиш кота і документи. У схожій ситуації опинилися і десятки знайомих та родичів.

Подружжя вирішило побудувати компактне та якісне житло, яке б відповідало декільком критеріям: функціонально було таким самим, як квартира; зводилось би швидко; і могло б бути встановлене будь-де (без капітального фундаменту).


Артем Руденко, ZN.ua





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