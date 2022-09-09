Розпродаж землі під Києвом: виставлено п'ять останніх масивів не приватної землі

Під Києвом починають масовий розпродаж землі. Земельні масиви на продаж виставив державний Укрексімбанк. Усі ділянки, що продаються, належать банку. Вони не мають жодних обтяжень. Отже, вони можуть бути реалізовані.

Під Києвом почали масовий розпродаж землі: більше ділянок на продаж не буде

Загальна площа землі, яка продається, становить 140 га. При цьому аналітики зазначають, що більше під Києвом землі на продаж не залишилось, і це останні п'ять масивів. Вони привабливі не тільки своїм розташуванням поблизу від столиці, а ще й прекрасним місцезнаходженням у зоні рекреації. Отже, вони ідеально підійдуть під житлову забудову: зведення невеликих котеджних містечок і дачних масивів.

Продаж землі відбудеться на державному аукціоні. Торги заплановані на 21 вересня 2023 року. Заявки від учасників аукціону приймають на платформі OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України).

Перелік земельних ділянок, виставлених на продаж, становить 5 лотів

  • Земельні ділянки під дачну забудову розташовані в мальовничій місцевості на території села Козин Обухівського району. Ділянка загальною площею 25 га розрахована на котеджне містечко на 31 будинок. Усі ділянки утворюють єдиний масив, і всі мають вихід до води. Це практично останній такий масив у Конча-Заспі, який ще не проданий.
Під Києвом почали масовий розпродаж землі: більше ділянок на продаж не буде

  • Ще дві земельні ділянки загальною площею 6 га пропонують у селі Велика Олександрівка Бориспільського району. Вони розташовані поруч із кільцевою дорогою Бровари-Бориспіль. Ділянки знаходяться на відстані 13 км від столиці. До них підведено асфальтовий шлях та всі комунікації. Вони ідеально підходять для будівництва логістичного центру.
  • Землі масивом 41 га виставили на продаж у селі Петропавлівське (Петрівське) Бориспльського району. Цей масив розташований між Борисполем і Києвом. До всіх ділянок веде дорога з твердим покриттям. Поруч також проходять лінії електропередач. Такий масив був би ідеальним для спорудження котеджного містечка, принаймні, на дві сотні будинків.
  • На відстані лише 6 км до Києва розташована ще одна ділянка площею 10,4 га. Цю ділянку можна придбати для будівництва житлового будинку і господарських споруд біля нього. Ділянка розташована в селі Вишеньки Бориспільського району. Поряд проходить асфальтова дорога. Неподалік розташоване котеджне містечко Золоче.
  • Ділянка площею 56,7 га виставлена на продаж у селі Велика Солтанівка Васильківського району. Фасадом вона виходить до автотраси Київ-Одеса. Ділянка розташована на відстані 35 км до Києва і лише за 10 км від Василькова. Поруч проходять усі потрібні комунікації. Ця ділянка була би ідеальною для створення логістичного або торгового центру.

Нагадаємо, стало відомо, скільки коштує гектар землі під час війни, і де можна купити ділянку дешевше.


Марченко Любов, Тудей





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