Ринок землі: Із початку війни укладено понад 30 тисяч земельних угод

Найактивніший ринок

Регіонами з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель) є Хмельниччина (6,2 тис. га), Вінниччина (6,1 тис. га), Полтавщина (5,9 тис. га), Кіровоградщина (5,8 тис. га) та Дніпропетровщина (5,2 тис. га).

За останні два тижні було укладено 2 правочин у межах ринку землі за площею в 5 853 га.

У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 132,19 тис. земельних угод. Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 300,69 тис. га.

Вартість землі

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 37 882 грн. Капіталізація ринку (найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі) станом на листопад становить 32,5 млн грн.

Топ-5 регіонів з найвищою середньою ціною за 1 га