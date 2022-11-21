На продаж виставлено активи першого ліквідованого під час війни банку: що можна придбати

Фонд гарантування вкладів вперше виставляє на продаж активи ліквідованного "Мегабанку". Відповідне оголошення розміщене на сайті ФГВФО.

Аукціон з продажу активів відбудеться 2 грудня в системі Prozorro.Продажі.

Активи на продаж виставляються уперше. Початкова ціна реалізації - 67,4 млн грн.

На торги виставлено частину торгово-офісного центру - об’єкта нерухомості, загальною площею понад 1,9 тис. кв. м, у Львові за адресою вулиця Литвиненка С., 3.

До складу лота № G22N021513 увійшли:

нежитлові приміщення загальною площею 67 кв.м;

нежитлове приміщення загальною площею 286,7 кв.м;

нежитлові приміщення загальною площею 341,8 кв.м;

нежитлові приміщення площею 508,35 кв.м;

нежитлові приміщення загальною площею 738,2 кв.м.

Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім громадян Російської Федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "Мегабак".