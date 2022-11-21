На продаж виставлено активи першого ліквідованого під час війни банку: що можна придбати
Майно Мегабанку виставляється на продаж вперше.
Фонд гарантування вкладів вперше виставляє на продаж активи ліквідованного "Мегабанку". Відповідне
Аукціон з продажу активів відбудеться 2 грудня в системі Prozorro.Продажі.
Активи на продаж виставляються уперше. Початкова ціна реалізації - 67,4 млн грн.
На торги виставлено частину торгово-офісного центру - об’єкта нерухомості, загальною площею понад 1,9 тис. кв. м, у Львові за адресою вулиця Литвиненка С., 3.
До складу лота № G22N021513 увійшли:
- нежитлові приміщення загальною площею 67 кв.м;
- нежитлове приміщення загальною площею 286,7 кв.м;
- нежитлові приміщення загальною площею 341,8 кв.м;
- нежитлові приміщення площею 508,35 кв.м;
- нежитлові приміщення загальною площею 738,2 кв.м.
Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім громадян Російської Федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором.
Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону.
Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "Мегабак".
Детальна інформація про активи та умови участі у торгах –