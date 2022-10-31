Найнадійніші інвестиції в Україні: незважаючи на війну, сільгоспземлі дорожчають

На диво, але під час війни одним із найнадійніших активів виявилася сільськогосподарська земля. Її вартість у гривневому еквіваленті зросла приблизно на 15 500 грн (на 37%). Про це заявив в інтерв'ю Forbes Україна засновник і власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Є бажаючі інвестувати. І ціни особливо не просіли. Середня ціна 1 га у довоєнний період склала 41 700 грн ($1541), під час війни – 57 200 грн ($1464)", – каже Мазепа.

Проте, враховуючи знецінення гривні цього року, у доларах вартість с/г землі просіла на 5%.

Середня прибутковість такої інвестиції збереглася лише на рівні 6% річних.

За його словами, наразі продаж земель повернувся на довоєнний рівень. Однією із причин є надійність – таке майно не можна знищити навіть під час війни, винятком є окупація території. Крім того, це валютний актив, "який при падінні економіки на 30% знизився у вартості лише на 5%".