Найнадійніші інвестиції в Україні: незважаючи на війну, сільгоспземлі дорожчають
Середня вартість гектара перевищує 57 000 грн.
На диво, але під час війни одним із найнадійніших активів виявилася сільськогосподарська земля. Її вартість у гривневому еквіваленті зросла приблизно на 15 500 грн (на 37%). Про це
"Є бажаючі інвестувати. І ціни особливо не просіли. Середня ціна 1 га у довоєнний період склала 41 700 грн ($1541), під час війни – 57 200 грн ($1464)", – каже Мазепа.
Проте, враховуючи знецінення гривні цього року, у доларах вартість с/г землі просіла на 5%.
Середня прибутковість такої інвестиції збереглася лише на рівні 6% річних.
За його словами, наразі продаж земель повернувся на довоєнний рівень. Однією із причин є надійність – таке майно не можна знищити навіть під час війни, винятком є окупація території. Крім того, це валютний актив, "який при падінні економіки на 30% знизився у вартості лише на 5%".