Нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологією

На Хмельницькій АЕС побудують нові енергоблоки за американською технологією АР1000®?. Відповідне розпорядження, яке дає старт розробці технічної документації, ухвалив Кабінет міністрів.

В уряді наголосили, що цим рішенням завершено еру створення атомної генерації за радянською технологією.

«Будівництво реакторів AP1000® американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із Росією у сфері атомної енергетики», — йдеться у повідомленні.

Реактор AP1000® компанії Westinghouse — це реактор ІІІ+ покоління, який має суттєві переваги у порівнянні з радянським ВВЕР-1000, особливо за рівнем безпеки, технічними та економічними показниками.

Вартість одного енергоблока становить близько $5 млрд.

Завершити будівництво та запустити два енергоблоки на Хмельницькій АЕС планують у 2030-2032 році, хоча й наголошують, що на терміни може вплинути перебіг воєнних дій.