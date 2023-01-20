Нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологією

Радянська епоха атомної генерації добігла кінця.

Нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС побудують за американською технологією

На Хмельницькій АЕС побудують нові енергоблоки за американською технологією АР1000®?. Відповідне розпорядження, яке дає старт розробці технічної документації, ухвалив Кабінет міністрів.

В уряді наголосили, що цим рішенням завершено еру створення атомної генерації за радянською технологією.

«Будівництво реакторів AP1000® американської компанії Westinghouse в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва із Росією у сфері атомної енергетики», — йдеться у повідомленні.

Реактор AP1000® компанії Westinghouse — це реактор ІІІ+ покоління, який має суттєві переваги у порівнянні з радянським ВВЕР-1000, особливо за рівнем безпеки, технічними та економічними показниками.

Вартість одного енергоблока становить близько $5 млрд.

Завершити будівництво та запустити два енергоблоки на Хмельницькій АЕС планують у 2030-2032 році, хоча й наголошують, що на терміни може вплинути перебіг воєнних дій.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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