Рівень запасів газу у сховищах Європи перевищив 85%

Серед лідерів по запасам палива – Португалія та Польща

Рівень запасів газу у сховищах Європи перевищив 85%
Європа з випередженням графіка заповнює свої газосховища

Рівень запасів газу у європейських підземних сховищах (ПСГ) перевищив 85%. Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

За даними асоціації лідером із запасів газу у Європі є Португалія. Там ПСГ заповнені на 100%. Заповнила на повну свої сховища і Велика Британія, яка не входить до ЄС. Дуже близький показник у Польщі – 98,7%.

Серед лідерів за рівнем запасів Франція (95,07%), Данія (94,24%), Швеція (90,81%) та Німеччина (89,33%). ПСГ Іспанії наповнені на 87,45%, Італії – на 87,18%, Нідерландів – на 86,01%, Чехії – на 83,68%, Словаччини – на 83,77%, Бельгії – на 83,5%.

Менше за всіх У Європі накопичила газу Латвія - 51,59%. Також у п’ятірку за найменшою кількістю блакитного палива у ПСГ входять - Болгарія (69,29%), Угорщина (68,98%), Австрія (73,22%) та Румунія (80,46%).

За даними тієї ж асоціації українські ПСГ заповнені на 28,98%.


Артем Руденко, ZN.ua





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