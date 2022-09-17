У Пенсійному фонді розповіли про рівень зарплат українців
Значно збільшилась кількість працівників, що отримують зарплату менше мінімальної
Майже чверть офіційно працевлаштованих працівників в Україні станом на червень 2022 року отримують за місяць суму менше офіційної мінімальної зарплати.
Про це
Так, відповідно до оприлюднених даних, 24,1% працівників отримують менше мінімальної зарплати. Показник виріс майже вдвічі порівняно із січневою цифрою у 12,1%. Також зменшилась кількість працівників, які отримують від 6500 до 19500 грн – з 62,3% до 48,9%. В той же час збільшилась кількість зарплат від 19500 грн. Таких, порівняно з січневим показником у 18%, тепер стало 23,1%.
Середні зарплати порівняно з груднем 2021 року значно зросли лише в сфері оборони. Якщо раніше вони становили 18 963 грн, то тепер складають 30 257 грн. Також незначний ріс показали зарплати у працівників сфер охорони здоров’я та освіти. Освітяни почали отримувати на 8% більше (15 542 грн), а медики на 9% (14 346 грн). Також дещо виросли середні зарплати у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.
В той же час в інших сферах відбулось зменшення середніх зарплат порівняно з 2021 роком. Найбільше впали зарплати у працівників сфери постачання електроенергії та газу і у видобувній промисловості.