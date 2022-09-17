У Пенсійному фонді розповіли про рівень зарплат українців

Майже чверть офіційно працевлаштованих працівників в Україні станом на червень 2022 року отримують за місяць суму менше офіційної мінімальної зарплати.

Про це йдеться в оприлюдненому Пенсійним фондом України «Розподілі чисельності застрахованих осіб та динаміка середніх заробітних плат найманих працівників за видами економічної діяльності станом на червень 2022 року (згідно даних звітності платників за II квартал)»

Так, відповідно до оприлюднених даних, 24,1% працівників отримують менше мінімальної зарплати. Показник виріс майже вдвічі порівняно із січневою цифрою у 12,1%. Також зменшилась кількість працівників, які отримують від 6500 до 19500 грн – з 62,3% до 48,9%. В той же час збільшилась кількість зарплат від 19500 грн. Таких, порівняно з січневим показником у 18%, тепер стало 23,1%.

Середні зарплати порівняно з груднем 2021 року значно зросли лише в сфері оборони. Якщо раніше вони становили 18 963 грн, то тепер складають 30 257 грн. Також незначний ріс показали зарплати у працівників сфер охорони здоров’я та освіти. Освітяни почали отримувати на 8% більше (15 542 грн), а медики на 9% (14 346 грн). Також дещо виросли середні зарплати у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

В той же час в інших сферах відбулось зменшення середніх зарплат порівняно з 2021 роком. Найбільше впали зарплати у працівників сфери постачання електроенергії та газу і у видобувній промисловості.