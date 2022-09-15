Компанію українського бізнесмена піймали на ухиленні від сплати податків на 20 млн грн

Мова може йти про структури пов’язані з бізнесменом Ярославським

Компанію українського бізнесмена піймали на ухиленні від сплати податків на 20 млн грн
Компанії підозрюють у ухиленні від сплати податків
© rush.org.ua

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили дві компанії задіяні в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Повідомляють у БЕБ.

За інформацією Бюро, одне з підприємств напряму належить відомому українському бізнесмену, інше товариство належить йому опосередковано, через пов’язану компанію.

«Службові особи підприємства гірничодобувної промисловості упродовж 2021-2022 років документально відобразили закупівлю газоподібних енергоресурсів у акціонерного товариства. В результаті чого ухилились від сплати податку на майже 20 млн грн. Обидві компанії утворюють єдиний суб’єкт господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,- йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ йдеться про компанії Олександра Ярославського.


Артем Руденко, ZN.ua





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