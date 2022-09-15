Понад 155 тис. грн на кожного українця: в уряді повідомили, скільки заборгувала держава

Кабінет міністрів запропонував встановити граничний обсяг держборгу на кінець 2023 року в сумі 6 трлн 406 млрд грн. Це на 76% більше, ніж у поточному році (3 трлн 645 млрд грн). Державний борг може перевищити 100% ВВП України. Таким чином, на кожного українця припадає понад 155 тис. грн. боргу.

Відповідну інформацію оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на проект бюджету. За документом, доходи держбюджету в 2023 році становитимуть 1 трлн 279 млрд грн, а витрати - 2 трлн 514 млрд грн. Граничний дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 280 млрд грн.

Мінфін може запозичувати 1 трлн 687 млрд грн. Йому надається право за рішенням уряду у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення розміру статутних капіталів держубанків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФЦ).

Кабмін очікує, що номінальний ВВП України наступного року становитиме 6 трлн 399 млрд грн, а реальний ВВП зросте на 4,6%.

За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня поточного року оцінна чисельність наявного населення нашої країни становила 41 167 336 осіб. Це на 421 тисячу менше у порівнянні з показником попереднього року. Таким чином, на кожного українця припадає борг у 155,6 тис. грн.

Однак після початку повномасштабної війни мільйони українців залишили рідну країну. Наразі немає точних даних про кількість наших співвітчизників. Тому складно назвати суму, яка припадає із держборгу на кожного українця. Очевидно, що вона перевищує ймовірні цифри.

Стало відомо, що влада направить більшу частину держбюджету на оборону держави, а також на виконання соціальних зобов'язань. Близько половини всіх витрат (понад 1,1 трлн грн) буде витрачено на забезпечення силових структур. Ще третина – на виплати незахищеним категоріям населення.

Нещодавно з'ясувалося, що мінімальна зарплата, незважаючи на галопуючу інфляцію, не збільшуватиметься. У 2023 році вона складе 6700 грн. Прожитковий мінімум на українця розрахували на рівні 2589 грн на місяць.

Раніше ми повідомляли, що наступного року Кабмін спрогнозував зростання зарплат українців. Середня становитиме 18,5 тис. грн, а реальна збільшиться лише на 1%. У цьому продуктивність праці зросте на 4,3%.