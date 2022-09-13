Овочі в Україні подорожчали на 112%: як змінилися ціни на продукти

В Україні з початку повномасштабної війни продукти та багато інших товарів різко подорожчали. Ціни у середньому зросли на 23,8%. Однак максимально збільшилася вартість овочів – більш як на 112%.

За даними Державної служби статистики, продукти у середньому подорожчали на 31,3%. Значно додав у ціні хліб – 37,9%, а також риба та рибні вироби – на 37%.

Лідерами зростання цін стали овочі – вони стали дорожчими на 112,4%. Цінники на фрукти в середньому зросли на 28,4%. Яйця подорожчали найменше – на 5,8%. Спостерігається зниження попиту одяг та взуття.

Рівень життя українців знизився, чого не скажеш про рівень інфляції, що нині становить 23,8%. Стрімке підвищення вартості продуктів пов'язане насамперед із окупацією Херсонської області, де їх традиційно вирощують у великій кількості. Місцеві фермери не змогли доставити свої овочі та фрукти на вільні ринки України. У результаті довелося імпортувати товари – і ціни злетіли.

Також стало відомо, що у нашій країні за рік значно подорожчала комуналка. Максимально зросла вартість утримання та ремонту житла – на 23,7%. Вартість водопостачання зросла на 12%, а каналізації – на 14,9%.

Ціни збільшились і на послуги з управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття, газ, топлення та гарячу воду. Єдине, що подешевшало – електроенергія на 7,4%.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня, в Україні знову подорожчав долар. Аналітики оприлюднили курс валют в обмінниках та на чорному ринку.