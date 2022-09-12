Україна планує знизити потреби у фінансуванні держбюджету у 2023 році до $3 мільярдів на місяць

Уряд України планує зменшити фінансування державного бюджету у 2023 році до $3 млрд на місяць із $5 млрд цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Розуміємо, що потрібно, щоб дефіцит держбюджету був близько $3 млрд на місяць», — сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що США та ЄС дотримуються активної позиції щодо покриття необхідного Україні фінансування, тоді як позиція МВФ поки що досить пасивна.

Фінансова допомога

Наразі фінансова підтримка міжнародної спільноти покриває до 40% бюджетних видатків України. За словами Шмигаля, 5 млрд євро від ЄС мають надійти до кінця вересня.

Загалом, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, 2022 року Україна планує отримати близько $30 млрд допомоги, з початку повномасштабного вторгнення, з яких уже отримано близько $17 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Рада ЄС прийняла рішення схвалити пропозицію Європейської комісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро, що залишилися, з 8 млрд євро.