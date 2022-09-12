Нацбанк назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки від початку війни

У серпні обсяги допомоги України значно збільшилися — до $4,7 млрд доларів — за рахунок гранту від США на $3 млрд. Про це свідчать дані НБУ.

Нацбанк назвав обсяг міжнародної фінансової підтримки від початку війни
Фото: pixabay.com

Деталі

Станом на 6 вересня серпня обсяги міжнародної фінансової підтримки перевищили $17 млрд.

«В результаті за серпень валові міжнародні резерви збільшилися до $25,4 млрд, що забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту», — зазначає регулятор.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $25?436 млн. При цьому у серпні вони збільшились на 13,6%.





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