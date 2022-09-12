Німеччина запровадить «зелену карту» для поповнення гострої нестачі робочої сили

Зіткнувшись із критичною нестачею кваліфікованої робочої сили, Німеччина планує запровадити свій варіант «зеленої карти». Це має полегшити пошук роботи громадянам країн, які не входять до ЄС. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німеччина запровадить «зелену карту» для поповнення гострої нестачі робочої сили

Деталі

Нова «карта можливостей» (Chancenkarte), представлена міністром праці Хубертусом Хайлем, надасть іноземним громадянам можливість приїхати до Німеччини у пошуках роботи навіть без пропозиції про роботу, якщо вони відповідатимуть як мінімум трьом із цих чотирьох критеріїв:

  • Вища освіта чи професійна кваліфікація.
  • Досвід роботи не менше трьох років.
  • Знання мови або попереднє проживання у Німеччині.
  • Вік до 35 років.

За словами міністра, будуть обмеження та умови, кількість карток щорічно обмежуватиметься урядом Німеччини відповідно до попиту на ринку праці.

«Йдеться про кваліфіковану імміграцію, небюрократичний процес, і тому важливо, щоб ми говорили, що ті, хто має карту можливостей, можуть заробляти на життя, поки вони знаходяться тут», — зазначив Хайль.

Нестача робітників

Брак кваліфікованої робочої сили в Німеччині вже давно є проблемою. Галузеві асоціації скаржилися протягом деякого часу на нестачу кваліфікованих робітників, і міністерство праці припустило, що їхній дефіцит уповільнює економічне зростання.

Федерація німецьких асоціацій роботодавців у металургійній та електротехнічній промисловості повідомляє, що дві з п'яти компаній у цьому секторі стикаються з проблемами виробництва через брак персоналу.

Число кваліфікованих фахівців, які емігрують до Німеччини з країн, що не входять до ЄС, за останні кілька років зросло, але ще відносно невелике.

Кількість кваліфікованих робітників, які в'їхали до Німеччини у 2019 році, склала трохи більше ніж 60?000 осіб, що становить лише 12% усієї міграції з країн, що не входять до ЄС.





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