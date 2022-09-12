НБУ застосував міру впливу до одного страховика та відновив ліцензії іншому

Національний банк застосував міру впливу одного страховика, іншому — відновив дію ліцензій. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Деталі

Такі рішення Комітет із нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив у п'ятницю, 9 вересня.

Застосування міри впливу

Нацбанк застосував до ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія «Аска-Життя» міру впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів щодо усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.

За словами регулятора, «Аска-Життя» з 31 березня 2022 року не дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Страховику встановлено термін для усунення порушень до 10 жовтня 2022 року. Рішення про застосування заходу набуває чинності відсьогодні, 10 вересня.

Відновлення дії ліцензій

НБУ відновив дію ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг ТДВ «Страхова компанія «Спейр», оскільки страховик усунув порушення.

Рішення про поновлення дії ліцензій набирає чинності у понеділок, 12 вересня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що 12 серпня НБУ тимчасово зупинив дію ліцензій страховику «Спейр», оскільки він не надав на вимогу регулятора інформацію про дотримання обов'язкових фінансових нормативів, прострочених зобов'язань за укладеними договорами страхування, випадків порушення строків щодо врегулювання заявлених подій, які мають ознаки страхових (склад резерву заявлених, але з виплачених збитків).