"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта готує випуск "путінського" конверту

У вересні АТ "Укрпошта" планувала змінити військову тематику при випуску власної атрибутики, щоб розвантажити філателістів, але ЗСУ сплутали плани підприємства поштового зв'язку.

Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор національного оператора Ігор Смелянський, інформує Апостроф .

"Укрпошта" додала до колекції "військових" конвертів, які випускають з початку повномасштабної агресії Росії проти України, символічний маркований конверт "Ласкаво просимо до пекла".

"Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги", - зазначив директор "Укрпошти".

За його словами, це перший маркований конверт військового часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 000 українців. На конверті з'явиться нова марка "Тризуб", попередив Ігор Смелянський, як символ, на який росіяни реагують, як вампіри на часник.

Точну дату запуску продажів художнього конверта він пообіцяв оголосити незабаром.

Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди на…!", яка одразу стала "хітом продажів".

Також ми писали про нову марку "Українська мрія" із зображенням найбільшого та найпотужнішого транспортного літака Ан-225, який був знищений окупантами в аеропорту Гостомеля.