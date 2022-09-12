Долар подорожчав: який курс валюти у ПриватБанку та обмінниках 12 вересня

Долар продовжує дорожчати в Україні. 12 вересня, курс знову виріс у ПриватБанку та обмінниках.

Сьогодні долар зріс у ціні на 5 копійок – до 41,10 грн – це середній курс по Україні. Євро подорожчало в середньому на 15 копійок – до 41,20 грн. Долар можна здати по 40,20 грн, а євро – по 39,90 грн.

Щодо банківських обмінників Києва, долар подорожчав там на 4 копійки – до 41,51 грн, а євро – подешевшало на ті ж 4 копійки – до 41,51 грн. Американську валюту приймають у столиці по 40,50 грн, а євро – по 40,23 грн.

У ПриватБанку 12 вересня також оновили курс валют: долар – по 39,90 грн, а євро – по 40,70 грн. Здати долари можна за 39,50, а євро – по 39,70 грн. Якщо оплата здійснюється карткою, курс долара 36,56 та 37,31 грн відповідно. Європейська валюта при оплаті карткою коштуватиме 37,59 грн при купівлі та 36,71 грн при здачі.

Як відомо, офіційний курс долара, який виставив Національний банк – 36,56 грн – він постійний. А євро динамічний, сьогодні його курс – 36,71 грн.

Економіст Олександр Охрименко проаналізував ситуацію на валютному ринку. Він нагадав, що середня вартість долара – 41,40 грн – і надія на зміцнення гривні зберігається. Цьому сприяють хороші новини з фронту.

Глава Українського аналітичного центру уточнив, що є проблеми із доставкою валюти в Україну. НБУ бачить проблему доларового дефіциту та намагається її вирішити. Він висловив упевненість у тому, що нестачі валюти в банках не буде, але головне завдання – перекрити кисень тіньовим обмінникам.

"Мета валютних спекулянтів була, є і буде - розгойдувати ринок, сіяти паніку, щоб дорожче продати ті ж долари. Але дії НБУ показують, що він максимально затискатиме чорний валютний ринок - і допомагатиме офіційному. Щоб курс стабілізувався, а далі навіть гривня зміцнилася. Ідея – щоб курс в обмінниках був максимально близьким до офіційного. Хоча, зрозуміло, це швидко зробити неможливо", - цитує експерта "Телеграф".

Нагадаємо, чому ПриватБанк відмовляється продавати валюту клієнтам і яким буде курс долара наприкінці вересня.