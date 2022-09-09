Яйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяць

У серпні 2022 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,1% порівняно з липнем.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у річному вимірі (до серпня 2021 року) інфляція прискорилася до 23,8% порівняно з 22,2% місяцем раніше.

У серпні продукти харчування подорожчали на 0,6%. Яйця зросли в ціні на 15,4%, тоді як овочі подешевшали на 13,9%. Але порівняно з 2021 роком вони коштують більш ніж удвічі дорожче.

Ціни на одяг та взуття впали на 2,0%, а на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%. Водночас житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,8%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 5,0%, охорона здоров'я – на 2,9%, транспорт подешевшав на 0,8%. Паралельно ціни на зв'язок зросли на 2,2%, на відпочинок та культуру на 2,9%, освіта подорожчала на 0,2%.

Крім того вартість відвідування ресторанів та готелів зросла на 1,2%, а покупок різних товарів та послуг – на 1,3%.

Інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%, інформує Апостроф.


Євген Устименко, Апостроф





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