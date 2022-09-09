Реєстрація гаражу не захищає від його зносу – Верховний Суд

Державна реєстрація права власності на самовільно збудований гараж не виключає можливість його зносу в установленому законом порядку. Такого рішення у справі №363/702/17 дійшов Касаційний цивільний суд Верховного Суду України.

У 2015 році в Київській області виникла суперечка між сусідами щодо прибудови до житлового будинку, гаражу та сараю. Інспектор Державної архітектурно-будівельної інспекції склав акт, у якому наголошувалося, що відповідач порушив містобудівне законодавство. Зокрема, відповідач не дотримувався кордонів до сусідніх будівель та протипожежних розривів.

Зрештою, справа потрапила до Верховного Суду України. Колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшла висновку, що державна реєстрація права власності на самовільне будівництво, у тому числі гаража, не виключає можливості його зносу в установленому законом порядку. Рішення суду вже набуло чинності.

При цьому суд попередив, що знесення самовільно збудованого об'єкта нерухомості – це крайній захід. Його можна застосовувати, якщо використано всі інші законні засоби впливу на самовільного забудовника.

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