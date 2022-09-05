Агровиробники можуть отримати допомогу від Євросоюзу: як подати заявку

Кошти виплачують через Державний аграрний реєстр

Агровиробники можуть отримати допомогу від Євросоюзу: як подати заявку
Аграріям обіцяють гранти
© unsplash/noahbuscher

В Україні триває прийом заявок в рамках нової програми допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 млрд грн (50 млн євро). Кошти розподіляють через Державний аграрній реєстр. Про це нагадує Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

За його повідомленням, програма фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.

«За умовами програми, безповоротну допомогу зможуть отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Розподіл підтримки відбуватиметься лише онлайн через Державний аграрний реєстр (dar.gov.ua)», - йдеться у повідомленні.

Аграріям потрібно зареєструватися у ДАР. Після чого фермерські господарства та інші виробники сільськогосподарської продукції, що відповідають критеріям програми, зможуть отримати безповоротну допомогу.

Розмір її складає:

  • 3100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (але не більше 372 тис. грн);
  • 5300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача (але не більше 530 тис. грн).


Артем Руденко, ZN.ua





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