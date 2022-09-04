Ціни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продукти

Сіль, сода та оцет в Україні зараз не в дефіциті. Продукти можна купити в будь-яких супермаркетах, правда ціни відрізнятимуться. Так, кілограм солі за місяць у середньому подорожчав на 1 гривню – з 29,33 грн до 30,33 грн. Де дешевше продають соду та оцет, порівняємо у супермаркетах.

Українські супермаркети оновили ціни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продукти

Морська сіль ТМ "Морячка" в мережі Ашан продається по 16,90 грн за 450 г. Продукція тієї ж марки, але йодована обійдеться в 38,10 грн/кг.

У Метро представлено морську сіль Хуторок по 31,69 грн/кг, йодована реалізується по 25,33 грн/кг. В АТБ можна купити морську сіль "Своя Лінія" за 27,90 грн/кг, або по 17,20 грн/0,5 кг.

У Мегамаркеті кілограм звичайної кам'яної солі коштує 34,20 грн., а морський - 37,60 грн./кг. Також є сіль йодована ТМ "Козаченьки" за ціною 47,30 грн за кг.

Українські супермаркети оновили ціни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продукти
У супермаркетах Novus сіль кухонна власного виробництва продається за 22,49 грн/кг, сіль "Морячка" морська йодована - за 33,49 грн/кг, а морська сіль цієї торгової марки обійдеться в 43,49 грн за 500 р.

Що стосується цін на соду, то в метро цінник на продукцію ТМ "Деко" встановлений на рівні 36,99 грн/300 г, сода виробника "Ямуна" коштує 35,93 грн/300г. У Varus є в наявності сода ТМ "Вигода" за 32,90 грн/500 р.

В АТБ сода "Розумний вибір" продається за 33,70 грн/500 р. за 200 г до 44,49 грн. за 0,5 кг.

Українські супермаркети оновили ціни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продукти
Щодо цін на оцет, то на полицях Ашан оцет ТМ "Кама" продається за ціною 31,00 грн/л. В АТБ можна придбати оцет "Розумний вибір" за ціною 15,40 грн/0,9 л. У Varus літр оцту (9%) можна придбати за 23,40 грн. У Мегамаркеті є кілька різновидів оцту за ціною від 18 грн за оцет "Руна" (6%), такий же оцет 9% коштує 23,20 грн, а також можна купити оцет ТМ "Кама" (9%) - по 37 70 грн.
Українські супермаркети оновили ціни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продукти
Раніше повідомлялося, що ціни на гречку в Україні незабаром стануть значно нижчими.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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