Ціни на сіль, соду та оцет у вересні: де дешевше купити продукти

Сіль, сода та оцет в Україні зараз не в дефіциті. Продукти можна купити в будь-яких супермаркетах, правда ціни відрізнятимуться. Так, кілограм солі за місяць у середньому подорожчав на 1 гривню – з 29,33 грн до 30,33 грн. Де дешевше продають соду та оцет, порівняємо у супермаркетах.

Морська сіль ТМ "Морячка" в мережі Ашан продається по 16,90 грн за 450 г. Продукція тієї ж марки, але йодована обійдеться в 38,10 грн/кг.

У Метро представлено морську сіль Хуторок по 31,69 грн/кг, йодована реалізується по 25,33 грн/кг. В АТБ можна купити морську сіль "Своя Лінія" за 27,90 грн/кг, або по 17,20 грн/0,5 кг.

У Мегамаркеті кілограм звичайної кам'яної солі коштує 34,20 грн., а морський - 37,60 грн./кг. Також є сіль йодована ТМ "Козаченьки" за ціною 47,30 грн за кг.

У супермаркетах Novus сіль кухонна власного виробництва продається за 22,49 грн/кг, сіль "Морячка" морська йодована - за 33,49 грн/кг, а морська сіль цієї торгової марки обійдеться в 43,49 грн за 500 р.

Що стосується цін на соду, то в метро цінник на продукцію ТМ "Деко" встановлений на рівні 36,99 грн/300 г, сода виробника "Ямуна" коштує 35,93 грн/300г. У Varus є в наявності сода ТМ "Вигода" за 32,90 грн/500 р.

В АТБ сода "Розумний вибір" продається за 33,70 грн/500 р. за 200 г до 44,49 грн. за 0,5 кг.