НАБУ повідомило про підозри вісьмом особам з "Укрнафти"

Потенційно йдеться про заволодіння 13,3 млрд грн.

НАБУ повідомило про підозри вісьмом особам з
© УКРНАФТА

Слідчі НАБУ та САП повідомили про підозру 8 особам щодо заволодіння майном та коштами ПАТ «Укрнафта» на суму понад 13,3 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Дії підозрюваних, серед яких колишній голова правління ПАТ «Укрнафта» та колишні директори 5 комерційних підприємств, кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.

Слідство встановило низку епізодів, за якими ПАТ "Укрнафта" укладала та проплачувала договори по купівлі-продажу нафти, які виявлялися фіктивними.

Зокрема, протягом 2015 року були проплачені контракти на суму 10,7 млрд грн і 2,57 млрд грн на поставку нафтопродуктів, які "Укрнафта" у підсумку не отримала, а витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".

За матеріалами: nabu.gov.ua /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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