Річні тарифи на газ для українців: постачальники оприлюднили ціни

У зв'язку із запровадженням мораторію на комунальні тарифи ціни на газ в Україні у вересні залишилися незмінними. Тарифи складають від 7,70 до 9,99 грн за кубометр, залежно від постачальника.

Від 7,70 до 9,99 грн за куб: постачальники оприлюднили річні тарифи на газ для українців

Порівняно із серпнем, кількість газопостачальних компаній, які пропонують річні тарифні плани, не змінилася.

Так, найнижчі ціни на газ у вересні пропонують такі компанії:

  • "ЕРУ Людям" - 7,70 грн за куб. м;
  • "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн за куб. м;
  • "Нафтогаз України" – 7,96 грн за куб. м;
  • "Волиньелектро Збут" та "Закарпаття Енергозбут" - 7,98 грн за куб. м;
  • "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн за куб. м.
Від 7,70 до 9,99 грн за куб: постачальники оприлюднили річні тарифи на газ для українців

Тарифи у решти постачальників - "Львівенергозбуту", "Київських енергетичних послуг" та "Дніпровських енергетичних послуг" (Yasno), ТМ "Світлогаз" ("Рітейл Сервіс") - становлять від 8,20 до 9,99 грн за куб. м.

Деякі постачальники на початку війни скасували підключення до річних тарифів, залишивши лише місячні. Вартість доставки газу, затверджена НКРЕКУ на 2022 рік, залишається без змін із січня.

Від 7,70 до 9,99 грн за куб: постачальники оприлюднили річні тарифи на газ для українців
Найнижчі тарифи на розподіл газу у постачальників Київгаз (0,38 грн за куб.м), Кременчукгаз (0,47 грн за кубометр), Харківміськгаз (0,52 грн за куб.м.), Криворіжгаз (0,64 грн за куб.м.) кубометр), Тернопільгаз (0,96 грн за куб.м).

Найдорожче за доставку газу платять у 2022 році клієнти Миколаївгаз (2,39 грн за куб.м), Лубнігаз (2,39 грн за куб.м), Закарпатгаз (2,89 грн за куб.м), Газпостачсервіс (2, 95 грн за куб.м), ТОВ "Спектргаз" – 2,82 грн за куб.м.

Раніше "Нафтогаз" розповів своїм клієнтам, чому розсилає їм "астрономічні" рахунки за газ.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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