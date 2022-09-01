Долар по 50 грн: ЗМІ дізнались деталі урядового макропрогнозу на наступний рік

За підсумками 2023 року економіка впаде майже на третину

Долар по 50 грн: ЗМІ дізнались деталі урядового макропрогнозу на наступний рік
За урядовим прогнозом долар дорожчатиме
© unsplash/sharonmccutcheon

Відповідно до макроекономічного прогнозу Кабінету міністрів України у 2023 році курс долара США може скласти 50 грн. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланнями на джерела в уряді.

Відповідно до прогнозу уряду, американський долар на початку року буде коштувати 42 грн, а наприкінці - 50 грн. Індекс споживчих цін може скласти 30,6%.

У Міністерстві економіки порахували, що ріст ВВП України наступного року складе 4,6%. В той же час за підсумками цього року українська економіка впаде на 33,2%.

Ціни, за прогнозами Кабміну у 2023 році стрімко зростатимуть. Інфляція за підсумками наступного року складе 30,6%. Рівень безробіття у 2023 році має скласти 28,2%, а середня зарплата буде на рівні 18508 грн.

За даними ЗМІ, саме за цим макроекономічним прогнозом від Мінекономіки, Міністерство фінансів буде складати бюджет на наступний рік. Проект бюджету мають внести на розгляд народних депутатів до 15 вересня.


Артем Руденко, ZN.ua





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