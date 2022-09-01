Влада Італії заарештувала вілли російського мільярдера

Одинадцять вілл, що належать російському мільярдеру В'ячеславу Кантору, заарештувала влада Італії, повідомляє Радіо Свобода .

Італійське видання L'Unione Sarda називає Кантора бізнесменом, близьким до російського президента Володимира Путіна.

Заарештовано нерухомість на острові Сардинія, яку Кантор купив у сім'ї колишнього прем'єр-міністра Італії, нині — депутата Європарламенту Сільвіо Берлусконі, а одна з вілл, що належать Кантору, межує з літньою резиденцією Берлусконі.

Європейська рада розпорядилася заарештувати активи Кантора ще у квітні після введення проти нього персональних санкцій, введених у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Затримка у виконанні рішення була пов'язана із складнощами виявлення компаній, які формально володіли нерухомістю мільярдера.