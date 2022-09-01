Влада Італії заарештувала вілли російського мільярдера
Його вважають близьким до Путіна.
Одинадцять вілл, що належать російському мільярдеру В'ячеславу Кантору, заарештувала влада Італії,
Італійське видання L'Unione Sarda називає Кантора бізнесменом, близьким до російського президента Володимира Путіна.
Заарештовано нерухомість на острові Сардинія, яку Кантор купив у сім'ї колишнього прем'єр-міністра Італії, нині — депутата Європарламенту Сільвіо Берлусконі, а одна з вілл, що належать Кантору, межує з літньою резиденцією Берлусконі.
Європейська рада розпорядилася заарештувати активи Кантора ще у квітні після введення проти нього персональних санкцій, введених у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Затримка у виконанні рішення була пов'язана із складнощами виявлення компаній, які формально володіли нерухомістю мільярдера.