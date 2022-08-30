Один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні може зупинити роботу: що відомо

Група компаній ViOil є одним із найбільших виробників соняшникової олії в Україні. Проте, незабаром виробництво на заводах може зупинитися, адже правоохоронці намагаються заарештувати майно та корпоративні права засновника, який має російський паспорт.

Один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні може зупинити роботу: що відомо

До складу компаній холдингу ViOil входять "Чернівецький олійно-жировий комбінат" та "Вінницький олійно-жировий комбінат".

З квітня цього року проти промислової групи розпочали три кримінальні провадження за можливою співпрацею з російськими окупантами. Йдеться про те, що засновник групи Віктор Пономарчук може мати громадянство РФ. Представники підприємства це заперечують, як спростовують будь-яку економічну співпрацю з агресором. Правоохоронним органам доведеться це вияснити.

Один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні може зупинити роботу: що відомо
Якщо вони цей факт доведуть, то діяльність ViOil буде заблоковано, а все майно та корпоративні права Пономарчука заарештовані.

Однак, згідно з даними у реєстрі Opendatabot, бізнесмен з метою приховування зв'язків з окупантами змінив російське громадянство на кіпрське. Його бізнес оформлений на кіпрському офшорі Varhomio Holding Limited. При цьому за останні п'ять років компанії, що входять до складу ViOil, сплатили до державного та місцевих бюджетів України понад півмільярда гривень.

За даними ЗМІ, кримінальні справи проти ViOil одночасно порушили одразу три структури – ДБР, Головне слідче управління Нацполіції та Подільське управління поліції Києва.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні закриється третина цукрових заводів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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