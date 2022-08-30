У росіян в ЄС почали відбирати євро: подробиці заборони

У росіян в ЄС почали відбирати євро: подробиці заборони

Громадянам Росії через санкції Євросоюзу забороняється провозити через кордон валюту у банкнотах країн ЄС.

Через це фінські митники вилучають банкноти євро у росіян на кордоні, повідомляє Ліга.

"Забороняється продавати, постачати, переказувати або експортувати банкноти, номіновані в будь-якій офіційній валюті держави-члена Євросоюзу, в Росію або будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації або органу в Росії, включно з урядом і Центральним банком Росії, або для використання в Росії", – процитували положення статті у митному відомстві.

росіяни, російський паспорт

Винятки, зазначені у статті, стосуються тих громадян, які прямують до Росії та провозять валюту для особистого використання, а також дипломатичних представництв, консульських установ або міжнародних організацій у Росії, які мають імунітети відповідно до міжнародного права.

Фінські митники уточнили, що виняток не поширюється на приватних осіб, які повертаються із Фінляндії назад до Росії.

"Вони не можуть привезти із собою до Росії жодних банкнот євро", – йдеться у відповіді департаменту.

Финляндия


Алексей Ионов, politeka.net





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