Зарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень: в яких випадках зможуть платити менше

В Україні зарплата лікарів буде щонайменше 20 тисяч гривень. Її хочуть закріпити у договорах про бюджетне фінансування лікарень. Водночас, лікарям усе ж таки зможуть платити менше.

Неможливість платити лікарям менше і, водночас, можливість платити нижче за цю суму закладено в проекті урядової постанови, яка зараз проходить узгодження в Державній регуляторній службі.

Що містить проект постанови?

Зарплата лікарів – не нижче за 20 тисяч гривень

Цей мінімум пропонують закріпити в договорах, які укладатимуться між Національною службою здоров'я та медустановами державної або комунальної форми власності. Відповідно, з урахуванням закладеної суми оплати роботи медиків фінансуватиметься медичний заклад.

Пропонують закріпити:

• мінімальну зарплату лікарів (крім інтернів) – на рівні 20 тисяч гривень;

• мінімальну зарплату працівників немедичного профілю з вищою освітою, допущених до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я – також у розмірі 20 тисяч;

• мінімальну зарплату молодших спеціалістів із медичною освітою, магістрів з медсестринства – на рівні 13,5 тис. гривень.

Ці зарплати мають бути закріплені у договорах медустанов із Нацслужбою здоров'я з 1 січня 2024 року.

Лікарям зможуть платити менше

У проекті постанови залишили таку можливість.Платити медпрацівнику менше, ніж обумовлені 20 тисяч, зможуть у тому випадку, якщо він буде працевлаштований на неповний робочий день. У такому разі його зарплата може бути скоригована у бік зменшення пропорційно до офіційно відпрацьованого часу.

До речі, таким прийомом вже на повний хід користуються в деяких медичних закладах. Через брак коштів на зарплату, медичний персонал перевели десь на три чверті, а десь і на півставки, але при цьому у них залишився колишній обсяг роботи. А місцями через ковід він ще й виріс. Таким чином, ідеї, закладені в постанові, не нові.

Однак підвищувати зарплату медикам, звичайно, потрібно, адже лікар не має бути голодним. Це – як мінімум. До речі, про невідповідність оплати праці медиків навантаженням, які вони несуть, днями написав один із лікарів у коментарях до публікації нардепа Михайла Радуцького у Facebook.

"Пішли на прийом зі мною за 15 штук ? Посидимо, поприймаємо хворих, на виклик візьму після роботи, документи на МСЕК підготовимо, щоб хворий на ЦЛКК відніс. Попрацюємо за безкоштовно - можна 10 годин, якраз ковід почнеться, але Вам не доплатять за ковід інфекцію(бо Ви з нею не працюєте, будемо приймати по 30-50 людей в день, навантаження є таки да) І безліч цікавих моментів. Сподобається, точно кажу. Надіюся нікого не похоронимо, бо я за 2 роки всих вилікував і госпіталізував 15 чоловік. Жив на роботі", - пише лікар.

Щодо зарплати розміром у 20 тисяч гривень. У серпні 2022 така пропозиція із зарплати виглядає так собі, а в січні 2024, з урахуванням прогнозу інфляції, виглядатиме більш ніж скромно.

Нагадаємо, за даними Київського міського центру зайнятості, зараз середня зарплата за столичними вакансіями становить 28 700 гривень. Причому, щоб влаштуватися на багато високооплачуваних спеціальностей, не потрібно стільки вчитися, як на лікаря.