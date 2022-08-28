Енергетична криза взимку неминуча — глава Elcom

Глава Федеральної комісії з електроенергетики Швейцарії (Elcom) вважає, що зимова енергетична криза практично неминуча.

Виступаючи в суботу на громадському радіо SRF , Вернер Лугінбюль сказав, що «надмірне зростання цін на електроенергію» вже поставив деякі швейцарські підприємства в екзистенційні труднощі.

Глава Elcom додав, що хоча «ми робимо все, щоб цієї зими не було перебоїв з електрикою», останніми тижнями ризик не зменшився.

У вівторок Elcom виклала плани, згідно з якими оператори гідроенергетики мають стримувати більше резервів, які зазвичай продаються на відкритому ринку, щоб допомогти компенсувати очікуваний дефіцит узимку.

А в середу уряд Швейцарії заявив, що країна добровільно намагатиметься скоротити споживання газу на 15% цієї зими відповідно до цілей Європейського Союзу. Міністерство економіки також готує чотириетапний план усунення дефіциту, який може включати обмеження на приватне використання енергії.

Лугінбюль сказав SRF, що ще зарано говорити про те, чи будуть заходи достатніми: зрештою, діють невідомі фактори, включаючи доступність імпорту газу, ситуацію з ядерними реакторами в сусідній Франції та суворість зими..

Щодо заяв про те, що ситуація посилилася енергетичною політикою Швейцарії в останні роки, зокрема, метою відмови від ядерної енергетики, Лугінбюль сказав, що це не так.

"Ситуація явно пов'язана з війною в Україні", - сказав він. Уся Європа в такій самій ситуації: «Жодна країна не залишилася осторонь».