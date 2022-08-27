Заблоковано фінансових операцій на 3,5 млрд: чергові поразки РФ на економічному фронті

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала звіт про результати боротьби проти РФ на фінансовому фронті станом на 184 день повномасштабної війни.

За повідомленням , Росію було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

Росія з 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Тепер РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Також відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.

Завдяки Держфінмоніторингу виключено можливість здійснювати P2P транзакції для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Обмежено участь у торгах для деяких резидентів РФ , закрито рахунки родичів кремлівських чиновників.

Також забезпечуються превентивні заходи, що до бізнесу з РФ , так на 27,8 млрд грн передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних та розвідувальних органів. А заблоковано фінансових операцій на 3,5 млрд грн.

Про інші успіхи Держфінмоніторингу України на фінансовому фронті можна ознайомитись у інфографіку: