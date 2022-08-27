Заблоковано фінансових операцій на 3,5 млрд: чергові поразки РФ на економічному фронті
Україна продовжує блокувати спроби Росії обійти санкції
Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала звіт про результати боротьби проти РФ на фінансовому фронті станом на 184 день повномасштабної війни.
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FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.
Росія з 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Тепер РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Також відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.
Завдяки Держфінмоніторингу виключено можливість здійснювати P2P транзакції для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Обмежено участь у торгах для деяких резидентів РФ, закрито рахунки родичів кремлівських чиновників.
Також забезпечуються превентивні заходи, що до бізнесу з РФ, так на 27,8 млрд грн передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних та розвідувальних органів. А заблоковано фінансових операцій на 3,5 млрд грн.
Про інші успіхи Держфінмоніторингу України на фінансовому фронті можна ознайомитись у інфографіку: