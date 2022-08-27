«Найскладніший опалювальний сезон в історії України»: Кабмін виділив 1.4 млрд грн на підстрахувальні резерви

Кабінет міністрів України виділив 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів для оперативного реагування на проблеми тепло- і водопостачання, які очікуються у зв'язку з війною, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про обладнання з простим та швидким розгортанням та обслуговуванням, уточнив прем'єр.

«Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик – це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури», – каже Шмигаль.

Окрім придбання додаткових резервів, уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури та іншу підготовку до опалювального сезону.