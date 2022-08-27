Пошкоджені гривні: Нацбанк заборонив обмін та компенсацію купюр для населення та бізнесу
Банки вилучатимуть купюри без компенсації.
Нацбанк запровадив заборону для банків приймати від населення та бізнесу банкноти української гривні, які були спеціально пошкоджені. Тепер "вони не приймаються в обмін, а вилучаються для проведення досліджень". Компенсації за такі купюри не передбачено. Про це йдеться у документі НБУ №50-0006/58627 від 24 серпня, повідомляє
Регулятор пояснив, що надходять повідомлення про випадки умисного пошкодження готівки: "Швидше за все, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та її завезення в Україну з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері… Походження пошкоджених банкнот гривні з трьома отворами банки пояснюють їх надходженнями, насамперед через платіжні пристрої, у яких відсутнє відповідне настроювання".
У НБУ вказують, що з метою зменшення ризиків потрапляння пошкоджених банкнот нацвалюти з трьома просвердленими отворами в обіг банкам необхідно забезпечити:
- перед обробкою банкнот, проінкасованих з платіжних пристроїв, забезпечити візуальний огляд таких банкнот та вилучати їх як сумнівні;
- формувати окремо сумнівні пошкоджені банкноти національної валюти з трьома просвердленими отворами від інших сумнівних банкнот, виявлених при перерахуванні;
- здійснення додаткового контролю у касі банків (філій, відділень), пунктів надання фінансових послуг, за платіжністю та справжністю банкнот при прийомі та обробці готівки з використанням відповідного обладнання (детекторів та сортувальників банкнот);
- при надходженні від фізичних та юридичних осіб пошкоджених банкнот національної валюти з трьома просвердленими отворами з метою їхнього обміну, обмін не проводити. Вилучені пошкоджені банкноти національної валюти із трьома просвердленими отворами направляти на дослідження до Національного банку.