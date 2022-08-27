Пошкоджені гривні: Нацбанк заборонив обмін та компенсацію купюр для населення та бізнесу

Банки вилучатимуть купюри без компенсації.

Пошкоджені гривні: Нацбанк заборонив обмін та компенсацію купюр для населення та бізнесу
© Нацбанк України/Facebook

Нацбанк запровадив заборону для банків приймати від населення та бізнесу банкноти української гривні, які були спеціально пошкоджені. Тепер "вони не приймаються в обмін, а вилучаються для проведення досліджень". Компенсації за такі купюри не передбачено. Про це йдеться у документі НБУ №50-0006/58627 від 24 серпня, повідомляє UBR.ua.

Регулятор пояснив, що надходять повідомлення про випадки умисного пошкодження готівки: "Швидше за все, йдеться про викрадення такої готівки з відділень українських банків, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та її завезення в Україну з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері… Походження пошкоджених банкнот гривні з трьома отворами банки пояснюють їх надходженнями, насамперед через платіжні пристрої, у яких відсутнє відповідне настроювання".

У НБУ вказують, що з метою зменшення ризиків потрапляння пошкоджених банкнот нацвалюти з трьома просвердленими отворами в обіг банкам необхідно забезпечити:

  • перед обробкою банкнот, проінкасованих з платіжних пристроїв, забезпечити візуальний огляд таких банкнот та вилучати їх як сумнівні;
  • формувати окремо сумнівні пошкоджені банкноти національної валюти з трьома просвердленими отворами від інших сумнівних банкнот, виявлених при перерахуванні;
  • здійснення додаткового контролю у касі банків (філій, відділень), пунктів надання фінансових послуг, за платіжністю та справжністю банкнот при прийомі та обробці готівки з використанням відповідного обладнання (детекторів та сортувальників банкнот);
  • при надходженні від фізичних та юридичних осіб пошкоджених банкнот національної валюти з трьома просвердленими отворами з метою їхнього обміну, обмін не проводити. Вилучені пошкоджені банкноти національної валюти із трьома просвердленими отворами направляти на дослідження до Національного банку.


Олена Середа, ZN.ua





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