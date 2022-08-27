Молоко, соняшникова олія, яйця: супермаркети виставили нові ціни на продукти

Ціни на продукти із соціального кошика стали зростати раніше, ніж передбачалося. Експерти прогнозували активне зростання цін із другої половини вересня-початку жовтня. Проте їхня вартість почала активно зростати вже у серпні. Ціни на соняшникову олію, молоко, яйця та інші продукти стали відчутно вищими.

Молоко, соняшникова олія, яйця: ціни на продукти почали зростати раніше, ніж очікувалося

Про це свідчить моніторинг цін, який регулярно робить портал Minfin, пише hvylya.

Аналітики зробили вибірку з цих видів продуктів у столичних супермаркетах. При цьому ціни в різних мережах, звичайно, різняться, проте загальна тенденція очевидна: ціни на продукти зростають.

Молоко

Порівняно з липнем у серпні молоко стало дорожчим. Причому ця тенденція однакова для усіх марок цього продукту. Так, наприклад, пакет молока марки "Простоквашино" ємністю 900 мл і жирністю 1% став дорожчим майже на 2 гривні. Його ціна зросла з 32,88 грн у липні до 34,75 грн у серпні. Більш ніж на гривню зросло за місяць у ціні також молоко марки "Яготинське" жирністю 2,6%: з 33,75 до 34,75 грн.

Молоко, соняшникова олія, яйця: ціни на продукти почали зростати раніше, ніж очікувалося

Яйця

Яйця підскочили в ціні на 3-5 гривень за десяток. Наприклад, десяток яєць марки "Ясенсвіт" виріс у середньому майже на 5 гривень: з 29,02 грн до 34,65. А яйця марки "Квочка" також подорожчали більш як на 4 гривні: з 28,93 у липні до 33,33 грн у серпні.

Молоко, соняшникова олія, яйця: ціни на продукти почали зростати раніше, ніж очікувалося

Соняшникова олія

А ось соняшникова олія в залежності від марки виробника демонструє різні тенденції. Так, пляшка на 850 мл олії "Щедрий дар" подорожчала з 62,87 грн до 64,73. А ось пляшка такої ж ємності олії "Олейна" подешевшала. У липні вона коштувала 62,77, а зараз 61,52 грн.

Молоко, соняшникова олія, яйця: ціни на продукти почали зростати раніше, ніж очікувалося

Нагадаємо, експерт дав прогноз, якими будуть ціни в Україні вже у жовтні. Причому йдеться не лише про ціни на продукти, а й про інші товари.


Марченко Любов, Тудей





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