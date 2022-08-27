На ЗАЕС до енергомережі підключили другий блок

ЗАЕС продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії, інформує ZN.ua.

На ЗАЕС до енергомережі підключили другий блок
© Енергоатом

Станом на вечір 26 серпня другий з зупинених енергоблоків Запорізької атомної електростанції підключили до мережі. Про це в Телеграмі повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає», — заявили у відомстві.

Як відомо, сьогодні о 14:04 до мережі підключили перший із зупинених учора енергоблоків.

«Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії», — підкреслили в «Енергоатомі» і додали, що пишаються атомниками ЗАЕС, справжніми героями, які «невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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