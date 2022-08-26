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2022-08-26
Держфінмоніторинг відзвітував про успіхи у боротьбі з рф на економічному фронті станом на 26 серпня
Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 26 серпня.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
Так рф було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.
Відбулося виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.
Також Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи, що до бізнесу з рф.
З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу:
user, politeka.net