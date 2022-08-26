Держфінмоніторинг відзвітував про успіхи у боротьбі з рф на економічному фронті станом на 26 серпня

Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про результати боротьби проти росії на фінансовому фронті станом на 26 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Так рф було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.

Відбулося виключення можливості здійснення Р2Р транзакцій для низки російських банків і платіжних систем на криптобіржі Binance.

Також Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи, що до бізнесу з рф.

З рештою заходів можна ознайомитися у таблиці від Держфінмоніторингу:


user, politeka.net





Интересные новости
Будинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житлаБудинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житла
Євро знову коштує менше за доларЄвро знову коштує менше за долар
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Золоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продажЗолоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продаж
Борги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальникаБорги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальника
Блок рекламы


Похожие новости
Держфінмоніторинг розповів про успіхи у боротьбі з РФ на фінансовому фронтіДержфінмоніторинг розповів про успіхи у боротьбі з РФ на фінансовому фронті
Виключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронтіВиключення із Moneyval, APG та обмеження участі у торгах: поразки РФ на фінансовому фронті
Долар в Україні знову подорожчав: експерти назвали причини ослаблення гривні до кінця серпняДолар в Україні знову подорожчав: експерти назвали причини ослаблення гривні до кінця серпня
Експерт спрогнозував курс гривні до кінця серпняЕксперт спрогнозував курс гривні до кінця серпня
Вартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпеньВартість оренди в Києві та області: на які цифри орієнтуються орендодавці станом на серпень
Ціни на цукор та борошно змінилися: де дешевше купити продукти в середині серпняЦіни на цукор та борошно змінилися: де дешевше купити продукти в середині серпня
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Долар в Україні знову перевищив психологічну позначку - вартість валюти 10 серпняДолар в Україні знову перевищив психологічну позначку - вартість валюти 10 серпня
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Долар опустився нижче за 40 гривень: який курс валют увечері 5 серпняДолар опустився нижче за 40 гривень: який курс валют увечері 5 серпня
Последние новости
Подгружаем последние новости