Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
За 2022 рік Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції та заблоковано кошти в еквіваленті 7,7 млрд гривень. Про це йдеться у
Блокування операцій та коштів
В рамках операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд гривень.
За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд гривень.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та республіки Білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.
Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.