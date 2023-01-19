Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів

За 2022 рік Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції та заблоковано кошти в еквіваленті 7,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

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Блокування операцій та коштів

В рамках операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд гривень.

За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд гривень.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та республіки Білорусь щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп.