Держфінмоніторинг розповів про боротьбу з рф: заблоковано понад 9,4 млрд. гривень

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг здобув низку перемог над рф у фінансовій сфері.

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Станом на середину квітня було проведено низку успішних заходів на міжнародному рівні. Заблоковано понад 9,4 млрд. гривень. Передано до правоохоронців підозрілих фінансових операцій на суму понад 79 млрд гривень.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Завдяки Держфінмоніторингу відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі боротьби з відмиванням коштів APG.

MONT GROUP: ПФР РФ обмежено у правах членства, в т.ч. позбавлені права обіймати керівні, консультативні та представницькі посади, проводити засідання та брати персональну участь у проектах.
Держфінмоніторингом забезпечуються первентивні заходи щодо різних бізнес-структур по Росії.

Також РФ була обмежена у правах членства у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу:


Дарья Волкова, politeka.net





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