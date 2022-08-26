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2022-08-26
Податкова амністія на фінішу: попередні результати річного пільгового періоду
Платники задекларували 4,5 млрд грн активів.
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Сума амністованих активів станом на 25 серпня зросла до 4,526 млрд грн. Як результат, до держбюджету поступило 269,2 млн грн. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
У своєму
За даними податкової, станом на 20 липня загальна сума амністованих активів досягла 4 млрд грн, а сума збору до бюджету склала 241,7 млн грн.
Раніше повідомлялось, що станом на 5 липня відомство відзвітувало про 3,7 млрд грн амністованих коштів, а на 10 березня - про 3,25 млрд грн.
Олена Середа, ZN.ua