Податкова амністія на фінішу: попередні результати річного пільгового періоду

Сума амністованих активів станом на 25 серпня зросла до 4,526 млрд грн. Як результат, до держбюджету поступило 269,2 млн грн. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У своєму телеграмі він вказав, що загалом подано 479 декларацій, у середньому – на 9,4 млн грн кожна, або близько $236 тис. за поточним курсом, а ставка сплати до бюджету – 5,95%.

За даними податкової, станом на 20 липня загальна сума амністованих активів досягла 4 млрд грн, а сума збору до бюджету склала 241,7 млн грн.

Раніше повідомлялось, що станом на 5 липня відомство відзвітувало про 3,7 млрд грн амністованих коштів, а на 10 березня - про 3,25 млрд грн.