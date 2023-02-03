Обмін старих лампочок на LED: в "Укрпошті" розповіли про перші результати та труднощі

"Укрпошта" попередила дефіцит LED-лампочок у Дніпрі.

АТ "Укрпошта" станом на кінець дня 2 лютого (починаючи з 30 січня) видало понад 760 тис. LED-лампочок у рамках програми обміну старих лампочок розжарювання. Лідерує у цьому обміні місто Дніпро, куди вирушають додаткові машини з лампочками через можливий дефіцит. Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Чи може бути нестача лампочок на відділеннях? Малоймовірно, ми швидко реагуємо та довозимо нові. Зараз лідер з обміну – Дніпро, тому туди одразу відправили додаткові машини з лампочками", – сказав Смілянський.

За його словами, у процесі обміну у громадян постали питання. Зокрема, що робити, якщо LED-лампочка виявилася неробочою. Як пояснив Смілянський, у цьому випадку громадянин може спокійно прийти у відділення та зробити заміну – така послуга доступна протягом місяця після обміну старої лампи на світлодіодну.

Якщо людина не може прийти до відділення пошти за станом здоров'я, LED-лампи можуть доставити листоноші або знайомі.


Олена Середа, ZN.ua





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