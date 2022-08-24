Євро знову коштує менше за долар

Євро знову став дешевшим за долар. З 2002 року це вже другий випадок, коли євровалюта відверто пасує перед американською. Економісти вважають, що причина такого явища – в очікуванні падіння економіки Європи через енергетичну кризу.

Про це повідомляє unian, посилаючись на Financial Times.

Криза в енергетиці стала причиною різкого зниження прогнозів щодо ВВП та економічного зростання у країнах Європи. Через зростання цін на енергоносії, в Європі стрімко дорожчають товари та скорочуються обсяги виробництва. За прогнозами, річна інфляція в країнах ЄС може становити близько 7,5%. Для європейської економіки, яка раніше важко переживала і 2,5%-у інфляцію, таке зростання цін – безпрецедентне.

Економіка США також у нинішньому році погрузла в інфляції. Однак там вживають заходів для її приборкання. Зокрема, вони пішли на підвищення податків, що, на думку уряду, допоможе подолати інфляційні процеси. Перевага США в тому, що на сьогодні вони більш самодостатні в енергетичному плані, ніж Європа.

Європейські країни. незважаючи на їхній крен у бік "зеленої" енергетики, усе ж наразі залишаються дуже залежними від російських вуглеводнів. У Європі цілі галузі економіки зав'язані на російському газі. Тому зростання цін на природний газ дуже болюче вдарило по економіці континенту.

"Уряди починають розподіляти вищі витрати на енергію між споживачами, і бізнесу доведеться почати повільно скорочувати виробництво. У той же час, логістичні лінії страждають від відсутності транспортних можливостей в умовах низького рівня води на річці Рейн", - поділився Джордан Рочестер з японського банку Nomura.

До того ж, через безпрецедентну посуху практично "вибули з гри" гідроелектростанції, а також пересохли водні артерії, які слугували дешевими транспортними коридорами для перевезення вантажів між містами.

Через це нинішнього року європейська економіка виявилася повністю в заручниках у геополітичних ігор Москви, а також в заручниках у природи. Все це спричинило зниження курсу європейської валюти.

Таким чином, на початок поточного тижня євро знизився в ціні на 0,4%, опустившись до 0,99 долара. Найближчими днями ця різниця може ще посилитися, вважають експерти.

Однак у довгостроковій перспективі євро має своє надолужити, каже фінансовий експерт Олексій Козирєв. Звичайно, дуже багато залежатиме від дати закінчення війни в Україні. Що раніше вона закінчиться, то раніше Європа зможе почати відновлювати свою економіку. І тим стійкішими будуть позиції євровалюти.

Нагадаємо, експерт також порадив українцям, в якій валюті зараз краще зберігати свої заощадження.