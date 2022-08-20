Борги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальника

Нафтогаз розповів своїм клієнтам, що відбувається з їхніми боргами за газ під час переходу до нового постачальника. Крім того, там роз'яснили, чому переплату за газ від старого постачальника не можна автоматично переказати на рахунок нового.

Про це стало відомо з листування клієнтів із Нафтогазом у Facebook-акаунті компанії.

У багатьох споживачів газу, які були в травні-червні переведені на обслуговування до Нафтогазу, залишилися в колишніх компаніях гроші, які вони встигли сплатити їм за використаний газ. Здебільшого це стосується травневого споживання. Саме там, не з вини клієнтів, виникла проблема. Люди лише в другій половині червня дізналися, що їх перевели на обслуговування до Нафтогазу з початку травня.

Відповідно, багато сумлінних клієнтів встигли заплатити за травневе споживання колишньому постачальнику газу. Через це їм тепер доводиться проходити паперову тяганину, аби повернути свої гроші. Багатьох це обурює, і вони висувають свої претензії новому постачальнику – Нафтогазу. Мовляв, чому не можна налагодити переказ коштів між компаніями, щоби зайвий раз не смикати людей, у яких і так через війну нерви на межі?

"Навіщо створювати зайві проблеми людям? Чому переплату автоматично не перенести на новий рахунок, як це зроблено з боргами?", - звернулася до Нафтогазу нова клієнтка компанії.

У Нафтогазі їй відповіли так само, як відповідають іншим клієнтам на таке запитання:

"На даний момент механізму автоматичного переказу грошей між компаніями, на жаль, не існує".

При цьому в Нафтогазі порадили клієнтці звернутися щодо повернення переплачених грошей до свого колишнього постачальника.

"У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутися до Вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію про процес повернення коштів і перелік необхідних документів зможе надати Ваш попередній постачальник газу", - роз'яснили в компанії.

Крім того, Нафтогаз зробив уточнення щодо боргів за газ, які, за словами клієнтки, нібито переносяться автоматично до нової компанії. Як з'ясувалося з відповіді Нафтогазу, борги також не переносять: вони залишаються у старій компанії, і споживач зобов'язаний за ними розрахуватися.

"Борги попереднього постачальника не переносяться на іншого", - уточнили у Нафтогазі.

Нагадаємо, у Нафтогазі розповіли, яким буде тариф на газ у опалювальний сезон та попросили українців не накопичувати боргів.