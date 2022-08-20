Борги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальника

Нафтогаз розповів своїм клієнтам, що відбувається з їхніми боргами за газ під час переходу до нового постачальника. Крім того, там роз'яснили, чому переплату за газ від старого постачальника не можна автоматично переказати на рахунок нового.

У Нафтогазі роз'яснили, що буде з боргами за газ під час переходу до нового постачальника

Про це стало відомо з листування клієнтів із Нафтогазом у Facebook-акаунті компанії.

У багатьох споживачів газу, які були в травні-червні переведені на обслуговування до Нафтогазу, залишилися в колишніх компаніях гроші, які вони встигли сплатити їм за використаний газ. Здебільшого це стосується травневого споживання. Саме там, не з вини клієнтів, виникла проблема. Люди лише в другій половині червня дізналися, що їх перевели на обслуговування до Нафтогазу з початку травня.

Відповідно, багато сумлінних клієнтів встигли заплатити за травневе споживання колишньому постачальнику газу. Через це їм тепер доводиться проходити паперову тяганину, аби повернути свої гроші. Багатьох це обурює, і вони висувають свої претензії новому постачальнику – Нафтогазу. Мовляв, чому не можна налагодити переказ коштів між компаніями, щоби зайвий раз не смикати людей, у яких і так через війну нерви на межі?

"Навіщо створювати зайві проблеми людям? Чому переплату автоматично не перенести на новий рахунок, як це зроблено з боргами?", - звернулася до Нафтогазу нова клієнтка компанії.

У Нафтогазі роз'яснили, що буде з боргами за газ під час переходу до нового постачальника

У Нафтогазі їй відповіли так само, як відповідають іншим клієнтам на таке запитання:

"На даний момент механізму автоматичного переказу грошей між компаніями, на жаль, не існує".

При цьому в Нафтогазі порадили клієнтці звернутися щодо повернення переплачених грошей до свого колишнього постачальника.

"У ситуації, що склалася, ми радимо особисто звернутися до Вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію про процес повернення коштів і перелік необхідних документів зможе надати Ваш попередній постачальник газу", - роз'яснили в компанії.

Крім того, Нафтогаз зробив уточнення щодо боргів за газ, які, за словами клієнтки, нібито переносяться автоматично до нової компанії. Як з'ясувалося з відповіді Нафтогазу, борги також не переносять: вони залишаються у старій компанії, і споживач зобов'язаний за ними розрахуватися.

У Нафтогазі роз'яснили, що буде з боргами за газ під час переходу до нового постачальника

"Борги попереднього постачальника не переносяться на іншого", - уточнили у Нафтогазі.

Нагадаємо, у Нафтогазі розповіли, яким буде тариф на газ у опалювальний сезон та попросили українців не накопичувати боргів.


Марченко Любов, Тудей





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