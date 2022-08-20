Золоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продаж

Українцям пропонують переводити свої заощадження у банківські метали. В НБУ вважають, що золоті злитки можуть стати вигідною альтернативою купівлі доларів та євро. Тому вже з 20 серпня українські банки розпочинають продаж банківських металів у відділеннях, розташованих у всіх регіонах країни.

Відповідні зміни, якими передбачається продаж банківських металів у відділеннях банків, передбачені постановою Правління НБУ №18, ухваленою ще 24 лютого 2022 року.

Однак, якщо раніше клієнтам мали право продавати золоті злитки та інші дорогоцінні метали лише відділення, розташовані в зоні, що знаходиться під загрозою окупації, то тепер уже дозволено продаж по всій території країни.

"Рішення сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку. Адже в українців буде додаткова альтернатива зберігати гроші в банківських металах, замість придбання валюти. Тож попит на готівкову іноземну валюту буде частково переорієнтований", - йдеться у повідомленні НБУ.

Таким чином, Нацбанк сподівається, що українці частково переорієнтуються зі скуповування доларів на скуповування золотих злитків, в яких також можна успішно зберігати свої заощадження. Це має остудити запал "мисливців за доларом". При цьому, щоби захоплення валютою не переросло у "золоту лихоманку", банки продаватимуть лише надлишки дорогоцінних металів, а не весь свій золотий запас.

"Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів з фізичним постачанням над обсягом їхнього продажу по всіх банківських металах з фізичним постачанням, що розраховується у тройських унціях щодо кожного з металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операцій", — повідомляють у НБУ.

Нагадаємо, НБУ радить українцям робити запаси у валюті лише в тому випадку, якщо планується велика купівля за валютні кошти.