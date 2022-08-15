Біткоїн може досягти захмарної ціни: ще не пізно вкласти в нього гроші
Біткоїн може у найближчі п'ять років подорожчати до 773 000 доларів. Тому, якщо зараз придбати, наприклад, 2 біткоїни приблизно за 48 тисяч доларів (нинішня ціна біткоїну коливається близько 24 тисяч), то через п'ять років можна стати доларовим мільйонером.
Такі перспективи обіцяє інвесторам криптоаналітик та ведучий YouTube-каналу InvestAnswers.
Він вважає, що такі можливості відкрилися для біржі криптовалют після того, як велика світова компанія BlackRock, яка займається управлінням активами та інвестиціями, оголосила про партнерство з Coinbase.
На підтвердження своїх думок аналітик наводить розрахунки. Якщо, наприклад, BlackRock зараз інвестує лише піввідсотка своїх активів у біткоїн, то ринкова капіталізація Coinbase зросте на 1,05 трлн доларів. У результаті, біткоїн подорожчає на 75 тисяч доларів.
Якщо ж партнер інвестує у крипторинок 5% своїх активів, то вартість біткоїна в найближчі 5 років може зрости до 773 тисяч доларів.
Проте сам аналітик називає такий сценарій малоймовірним. Хоча, якщо подивитися з іншого боку, недарма ж така компанія з гучним світовим іменем оголосила про партнерство з Coinbase.
Загалом, якщо зараз вкласти в 2 біткоїни менше 50 тисяч доларів, то через 5 років можна стати доларовим мільйонером. А там і до списку Forbes буде рукою подати.
Нагадаємо, після падіння нижче планки у 20 тисяч доларів, біткоїн потроху став повертати свої позиції.