Біткоїн може досягти захмарної ціни: ще не пізно вкласти в нього гроші

Біткоїн може у найближчі п'ять років подорожчати до 773 000 доларів. Тому, якщо зараз придбати, наприклад, 2 біткоїни приблизно за 48 тисяч доларів (нинішня ціна біткоїну коливається близько 24 тисяч), то через п'ять років можна стати доларовим мільйонером.

Ще не пізно купити 2 біткоїни і стати доларовим мільйонером: що відбувається на ринку криптовалют

Такі перспективи обіцяє інвесторам криптоаналітик та ведучий YouTube-каналу InvestAnswers.

Він вважає, що такі можливості відкрилися для біржі криптовалют після того, як велика світова компанія BlackRock, яка займається управлінням активами та інвестиціями, оголосила про партнерство з Coinbase.

На підтвердження своїх думок аналітик наводить розрахунки. Якщо, наприклад, BlackRock зараз інвестує лише піввідсотка своїх активів у біткоїн, то ринкова капіталізація Coinbase зросте на 1,05 трлн доларів. У результаті, біткоїн подорожчає на 75 тисяч доларів.

Ще не пізно купити 2 біткоїни і стати доларовим мільйонером: що відбувається на ринку криптовалют
А якщо BlackRock вирішить вкласти в біткоїн 1% своїх активів, то це призведе до зростання капіталізації ринку криптовалюти на 2,1 трлн доларів і, у свою чергу, приплюсує до ціни біткоїна 150 тисяч доларів.

Якщо ж партнер інвестує у крипторинок 5% своїх активів, то вартість біткоїна в найближчі 5 років може зрости до 773 тисяч доларів.

Проте сам аналітик називає такий сценарій малоймовірним. Хоча, якщо подивитися з іншого боку, недарма ж така компанія з гучним світовим іменем оголосила про партнерство з Coinbase.

Загалом, якщо зараз вкласти в 2 біткоїни менше 50 тисяч доларів, то через 5 років можна стати доларовим мільйонером. А там і до списку Forbes буде рукою подати.

Нагадаємо, після падіння нижче планки у 20 тисяч доларів, біткоїн потроху став повертати свої позиції.


Марченко Любов, Тудей





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